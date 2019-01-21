В Санкт-Петербурге скончался писатель-фантаст Михаил Ахманов

13:07 | 23.01.2019

В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский на своей странице в сети «ВКонтакте». Отмечается, что писатель умер 10 января, однако о его смерти стало известно лишь сейчас. Ахманов — автор книг «Флибустьер», «Скифы пируют на закате», «Среда обитания» и ряда других.



Как отмечает russian.rt.com, он также является лауреатом многих премий, в частности Литературной премии имени Александра Беляева за перевод произведения Джеймса Глейка «Хаос. Создание новой науки».