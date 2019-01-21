В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2019»

13:00 | 23.01.2019

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». За звание «лучший фильм» соревнуются 8 кинолент: блокбастер от Marvel «Черная пантера», комедия от Спайка Ли «Черный клановец», мюзикл «Богемская рапсодия», историческая драма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Рома» Альфонсо Куарона, «Зеленая книга» Питера Фарелли, «Звезда родилась» Брэдли Купера и «Власть» Адама МакКея.



Номинацию «Лучший режиссер» разделили Спайк Ли, Павел Павликовски, Йоргос Лантимос, Альфонсо Куарон и Адам МакКей.



«Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана может достаться Вигго Мортенсену («Зеленая книга»), Брэдли Куперу («Звезда родилась»), Уиллему Дефо («На пороге вечности»), Кристиану Бэйлу («Власть») и Рами Малеку («Богемская рапсодия»). На звание лучшей актрисы первого плана претендуют Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома») и Леди Гага («Звезда родилась»).