СКР предъявил обвинение несостоявшемуся угонщику самолёта Сургут — Москва

12:51 | 23.01.2019

СК России предъявил обвинение в угоне воздушного судна Павлу Шаповалову, который во время полёта из Сургута в Москву потребовал изменить маршрут. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



Как передает gazeta.ru, в результате медицинского освидетельствования в крови подозреваемого не было обнаружено наркотиков и алкоголя. Однако учитывая неадекватность его поведения на борту воздушного судна, а также тяжесть совершенного преступления, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.



Ранее экипаж самолёта, летевшего из Сургута в Москву, рассказал, что Шаповалов, когда требовал изменить курс и направить лайнер в Афганистан, выглядел вменяемым. Его требования не были похожи на шутку, рассказали стюардессы, обслуживавшие рейс. Из-за происшествия самолёт вчера был вынужден экстренно приземлиться в Ханты-Мансийске, напоминает «Эхо Москвы».