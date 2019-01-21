По данным СМИ, братья Ротенберги лишились бизнес-джетов из-за санкций США

12:41 | 23.01.2019

Борис и Аркадий Ротенберги вынуждены продавать своих частные самолёты после введения в отношении бизнесменов санкций. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники на рынке бизнес-авиации.



Речь идет о Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH). Информация о продаже обоих бизнес-джетов размещена на сайте брокера Boutsen Aviation. Бортовые номера самолетов совпадают с инициалами бизнесменов. ARRH можно расшифровать как Аркадий Романович Ротенберг, а BRRB — Борис Романович Ротенберг.



Как напоминает РБК, в марте 2014 года после присоединения Крыма к России Минфин США объявил, что в санкционный список внесены 16 правительственных должностных лиц, а также четыре представителя «ближнего круга» Путина: Тимченко, братья Ротенберги, Ковальчук.