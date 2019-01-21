В США из-за сильных морозов замерз Ниагарский водопад

12:36 | 23.01.2019

Сильные морозы на северо-востоке США привели к частичному замерзанию самого мощного в Северной Америке Ниагарского водопада, сообщает телеканал CNN. Причиной замерзания мог стать снежный шторм, обрушившийся на этот регион – во вторник температура здесь опускалась до минус 20 градусов по Цельсию. Водная пыль превращается в лед в воздухе и оседает на деревьях, камнях и перилах. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Соединенных Штатах и Канаде морозы будут крепчать.