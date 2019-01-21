Конгресс поддержал законопроект, запрещающий президенту вывод США из НАТО

12:27 | 23.01.2019

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, который запрещает президенту вывести Штаты из НАТО. Инициативу одобрило 357 конгрессменов, 22 выступили против. Конгресс не может формально запретить американскому президенту выйти из альянса, но может заблокировать финансирование этой цели.



Отмечается, что законопроект должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом, чтобы стать законом.