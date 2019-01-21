Жертвами крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области стали три человека

12:22 | 23.01.2019

В результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе в Мурманской области погибли три члена экипажа из четырех. В результате ЧП выжил только штурман.



ЧП произошло на авиабазе Оленья в поселке Высокий около двух часов дня. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что бомбардировщик потерпел крушение во время учебно-тренировочного полёта: он попал в сильную кратковременную метель — снежный заряд, передает russian.rt.com.