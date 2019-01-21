Власти Сирии пригрозили Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

12:11 | 23.01.2019

Постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари заявил, что в случае, если Совет Безопасности всемирной организации не примет мер в связи с ударами Израиля по объектам в Сирии, Дамаск может в ответ атаковать аэропорт Тель-Авива, передает russian.rt.com.



МИД Сирии регулярно направляет письма генсеку ООН и в Совбез с требованием осудить авиаудары Израиля по Арабской республике и принять меры для их прекращения, отмечает РИА «Новости».



Как напоминает РБК, очередной удар по объектам на территории Сирии израильская авиация нанесла в ночь на 21 января. По словам представителя Армии обороны Израиля, были атакованы иранские склады с оружием, разведывательный объект и тренировочный лагерь Корпуса стражей исламской революции. Израильтяне уточнили, что удары были нанесены в ответ на запуск наземной ракеты иранскими военными с территории Сирии.