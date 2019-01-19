Россия и мир
17:05 | 22.01.2019
В Кремле стартовали переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ
Накануне, 21 января, Абэ перед вылетом из Токио в Москву заявил, что рассчитывает провести с Путиным откровенную беседу «по душам», итоги которой позволят говорить о прогрессе в заключении мирного договора, отмечает iz.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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