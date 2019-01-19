В Кремле стартовали переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ

17:05 | 22.01.2019

В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые будут посвящены возможному заключению мирного договора. По итогам переговоров лидеры двух стран выступят с заявлением для прессы, передает РИА «Новости».



Накануне, 21 января, Абэ перед вылетом из Токио в Москву заявил, что рассчитывает провести с Путиным откровенную беседу «по душам», итоги которой позволят говорить о прогрессе в заключении мирного договора, отмечает iz.ru.