В столице число погибших в ДТП сократилось на 7% в 2018 году

17:03 | 22.01.2019

Число погибших в ДТП на дорогах Москвы сократилось в 2018 году на 7%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Ликсутов. «Сокращение числа погибших в ДТП на 7% по сравнению с 2017 г. и на 40% по сравнению с 2010 г. (до 459 человек в 2018 г.); увеличение средней скорости движения на основных магистралях на 18% по сравнению с 2010 г. и на 2% по сравнению с 2017 г. и - с 45 до 53 км/ч в 2018 г. При увеличении количества машин в Московском регионе за эти же годы примерно в 1,5 раза», - говорится в сообщении. Ликсутов заметил, что число аварий в столице сократилось в том числе благодаря вводу новых выделенных полос.

