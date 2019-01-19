Депутаты Госдумы приняли закон о постановке на воинский учет по месту жительства

17:00 | 22.01.2019

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Они направлены на упрощение порядка постановки граждан на учет. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.



В пояснительной записке к закону говорится, что ранее некоторые военнообязанные граждане, которые приезжали учиться в крупные города, не могли получить регистрацию по месту проживания. Из-за этого они не могли встать на воинский учет и их не призывали на службу в случае лишения права на отсрочку, сообщает gazeta.ru.