В Мурманской области при заходе на посадку разбился бомбардировщик Ту-22М3

16:57 | 22.01.2019

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области. По информации источника в силовых структурах, крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.



Два члена экипажа погибли, еще двое выжили, сообщили в Минобороны. В момент авиапроисшествия самолет был без боекомплекта, передает Интерфакс.