В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля из-за невыплаченной зарплаты

16:48 | 22.01.2019

В английском городе Ливерпуль рабочий на экскаваторе разрушил почти достроенный отель из-за невыплаченной зарплаты. На видео инцидента обратил внимание информационный портал Sky News.



Мужчина сел в кабину спецтехники, поднялся на ней по лестнице, пользуясь ковшом как тараном, разбил стеклянные двери и начал громить отель изнутри. По словам очевидцев, причиной погрома могла стать невыплата денег за работу. Отмечается, что ему не выплатили порядка £600, передает iz.ru.



Когда на место прибыла полиция, погромщика уже не было — он бросил экскаватор и скрылся. В деле разбираются правоохранители.