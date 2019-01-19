Над Ла-Маншем пропал частный самолет с футболистом Эмилиано Сала

16:43 | 22.01.2019

Частный самолет, следовавший из Франции в Уэльс, пропал с радаров. На борту воздушного судна находился известный аргентинский футболистиз клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, передает Вести.ру.



По информации L'Equipe, вечером 21 января футболист попрощался с партнерами по бывшей команде и вылетел на частном самолете в Великобританию. Примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно игрока пропало с радаров. Средство передвижения аргентинца так и не прибыло в аэропорт. Правоохранительные органы подтвердили факт нахождения нападающего на борту. На его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей, сообщает gazeta.ru. Поисково-спасательная операция в проливе Ла Манш пока не дала результатов.