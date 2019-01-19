«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» договорились о слиянии

16:37 | 22.01.2019

Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний «Дикси» и компании «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль»), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера «Красное и белое», договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес, в результате чего образуется третий по размеру оборота ритейлер России, говорится в сообщении компаний. Кациев и Кесаев получат 51 процент, Студенников 49 процентов. Денежные показатели сделки стороны не раскрывают.



Как напоминает «Эхо Москвы», в конце прошлого года во всех офисах и складах сети «Красное и белое» прошли обыски. В компании затем заявили, что силовики контрафактного алкоголя не нашли.