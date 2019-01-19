Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon

16:29 | 22.01.2019

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что они уже не используются для работы Telegram, передает РИА «Новости».



Блокировка Telegram на территории России осуществляется Роскомнадзором с середины апреля 2018 года. Соответствующее решение принял Таганский суд Москвы, когда руководство сервиса отказалось передать ФСБ ключи шифрования.