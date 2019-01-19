Пассажир рейса Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер в Афганистан

16:24 | 22.01.2019

Пассажир самолета компании «Аэрофлот», следующего по маршруту Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.



Как сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на данные мониторинговых порталов, указанный самолет, вероятно, совершил разворот и в данный момент направляется обратно.



В «Аэрофлоте» и Национальном антитеррористическом комитете пока не комментируют информацию.