Генпрокуратура РФ выступила против списания Чечне долгов за газ

16:18 | 22.01.2019

Генпрокуратура инициировала проверку прокуратуры Чечни после иска в суд о списании с населения республики долга в 9,353 млрд руб. за газ, признав обращение в суд необоснованным. Об этом сообщает Генпрокуратура России. Прокурору Чеченской Республики указано на недопустимость вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.



Ранее суд в Грозном удовлетворил иск чеченской прокуратуры к ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» и постановил списать долги населения за газ на сумму 9 млрд руб. Их взыскание «в силу истечения сроков исковой давности стало безнадежным» и задолженность списана не была, объяснили в прокуратуре, напоминает РБК.