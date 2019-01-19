Бывший глава Starbucks Говард Шульц может побороться за кресло президента США

13:21 | 22.01.2019

Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц рассматривает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году, сообщает CNN. По словам журналистов, команда Шульца рассматривает возможность его участия в выборах в качестве независимого кандидата. При этом отмечается, что он критиковал и продолжает критиковать действия Дональда Трампа, который первым «дал лицензию» неполитикам баллотироваться на высокопоставленную должность. Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.