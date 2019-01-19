Минтруд назвал самые востребованные профессии по итогам 2018 года

13:15 | 22.01.2019

Профессии в сфере бухгалтерского учета и образования стали самыми востребованными по итогам 2018 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.



Согласно полученным отчетам, в 2018 году больше всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. При этом количество подобных запросов выросло по сравнению с 2017-м, когда число соответствующих вакансий составляло 100 680.



Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в 2018 году было размещено 100 834 вакансии (в 2017 году — 114 032), для педагогов дошкольного образования — 96 171 объявление, (135 822 в прошлом году), передает russian.rt.com.