В Госдуме предложили распространить невозвратные билеты на плацкартные вагоны

13:07 | 22.01.2019

Продажу невозвратных билетов в поездах дальнего следования могут распространить на плацкартные и общие вагоны, сообщает газета «Известия». По данным издания, с подобной инициативой выступили депутат Государственной думы от «Единой России» Кувшинова и представители Общероссийского объединения пассажиров.



В письме, направленном в Минтранс, говорится, что соответствующие просьбы поступили от граждан из разных регионов. Предполагается, что такая мера позволит снизить стоимость билетов без согласования с ФАС.



Как напоминает riafan.ru, накануне РЖД открыли продажу первых невозвратных билетов в поезда дальнего следования. Фирма открыла продажи таких билетов на поезда отправлением с 19 апреля, то есть за три месяца до даты поездки. Невозвратные билеты в рамках тестового проекта можно приобрести в двухэтажные сидячие поезда по направлениям Москва — Воронеж и Москва — Ижевск.