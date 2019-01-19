В Новосибирске в отделении банка «Открытие» прогремел мощный взрыв

12:57 | 22.01.2019

В отделении банка в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. Взрыв достаточно большой силы повредил два банкомата и помещение банка «Открытие» с круглосуточным доступом на улице Первомайской, 160.



«По указанному адресу на месте было обнаружено поврежденное помещение, окна и поврежденные, но не вскрытые банкоматы», — сказали в главке. Отмечается, что денежные средства похищены не были, пострадавших нет.