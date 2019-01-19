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Россия и мир


 

12:51 | 22.01.2019

ЦБ РФ объявил о санации Московского индустриального банка

ЦБ забрал Московский индустриальный банк на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом говорится в сообщении регулятора. Согласно утвержденному плану, предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности. Данные меры, следует из сообщения ЦБ, повысят его финансовую устойчивость и будут способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.

В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность руководства банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу последние несколько лет. Регулятор указал на финансирование банком неэффективных инвестиционных проектов. Их обесценение привело к резкому снижению капитала, отмечает РБК.

© «Вечерние Ведомости»

 


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