По данным СМИ, 73% немцев выступают за строительство «Северного потока-2»

12:45 | 22.01.2019

Немецкая газета Neue Presse опубликовала результаты исследования социологического института Forsa, посвященного отношению жителей Германии к российскому проекту газопровода «Северный поток-2». Выяснилось, что около 67% немцев считают, что данный проект не несет в себе угрозы для Германии, передает rg.ru.



Отмечается, что 73% жителей страны заявили, что строительство газопровода — верное решение. Негативно к «Северному потоку-2» относятся лишь 16% опрошенных.



Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море от российского побережья до Германии.