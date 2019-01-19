Власти Чечни объяснили списание долгов за газ спецификой региона

12:37 | 22.01.2019

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ. По его словам, у республики прав не больше, чем у других регионов, но в сфере газификации есть своя история и специфика, передает РИА «Новости».



По словам министра, республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже». Соответственно, по мнению Умарова, Чечня не должна погашать задолженность, которая образовалась в ходе конфликта, сообщает russian.rt.com.



Свое утверждение он аргументировал тем, что чеченский народ не виноват в том, что «какие-то глобальные силы» решили выбрать республику, «для того чтобы построить на ее территории террористический анклав». «И чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно вообще, поступал или не поступал», — подчеркнул Умаров.