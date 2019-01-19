СМИ сообщили о драке актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым

12:30 | 22.01.2019

Актер Максим Виторган подрался в кафе в центре Москвы с режиссером Константином Богомоловым, сообщает Starhit.



Конфликт произошёл в кафе в центре Москвы. По данным Mash, Виторган пришёл в ресторан, где находился Богомолов, а позже мужчины вышли на улицу поговорить. Через некоторое время режиссёр вернулся с разбитым носом.



Причина конфликта неизвестна, однако возможно ссора произошла из-за супруги Виторгана – Ксении Собчак. Они поженились шесть лет назад, в 2016 году у них родился сын Платон. Однако осенью прошлого года появились слухи о расставании пары из-за романа Собчак с Богомоловым, передает Вести.ру.