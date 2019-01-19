14 человек погибли в результате пожара на двух судах в районе Керченского пролива

12:26 | 22.01.2019

По последним данным, 14 человек стали жертвами пожара, который произошел на двух морских судах в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в экстренных службах Крыма. Судьба ещё нескольких человек неизвестна. Спасатели не надеются найти живыми пропавших моряков, рассказали в пресс-службе Росморречфлота. По последним данным, спасти удалось 12 человек.



Как напоминает РБК, корабли загорелись после того, как на одном из них произошел взрыв. Пламя вскоре перекинулось на другое судно.