В Новосибирске взорвали банк

Ранним утром 22 января в Новосибирске неизвестные злоумышленники подорвали отделение «Бинбанка» расположенное на улице Первомайской.Как сообщают местные СМИ, взрывной волной вынесло двери и окна, частично разрушены перегородки. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и полиция.«Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 4:55. В результате взрыва пострадало помещение офиса банка на первом этаже трехэтажного жилого дома. Больше всего повреждений зафиксировали в месте, где стоят банкоматы. Устройства также пострадали из-за взрыва. Банкоматы были не вскрыты, денежные средства не похищены», – говорится в сообщении регионального ГУ МВД.Правоохранители добавляют, что в инциденте никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).Как пишет «Комсомольская правда-Новосибирск», со ссылкой на собственные источники в полиции, банк пытались ограбить.«По предварительным данным, бандиты охотились именно за наличностью. Не достигнув своей цели, преступники скрылись. Один из источников сообщил, что взрыватели были в масках. Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Судя по всему, преступников было двое», — пишет издание.