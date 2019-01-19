В Гданьске задержан начальник охраны концерта, на котором был убит мэр города Павел Адамович

16:40 | 21.01.2019

Польская прокуратура задержала начальника охраны концерта, на котором был убит мэр Гданьска Павел Адамович. Как сообщается в Twitter польской прокуратуры, начальник охраны солгал правоохранителям, что напавший на политика проник на мероприятие под видом журналиста.



13 января во время благотворительного концерта на Адамовича с ножом напал местный житель. Пострадавшего мэра госпитализировали и прооперировали, но на следующий день он скончался, не приходя в сознание. Нападавший не пытался скрыться, а наоборот радостно махал руками, выкрикивая, что несправедливо был заключен в тюрьму и теперь мстит за это, сообщает РИА «Новости».