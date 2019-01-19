13-летняя российская фигуристка рассказала о «правильном допинге»

16:25 | 21.01.2019

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова, победившая на пятом этапе Кубка России, сделала неоднозначное заявление во время общения с подписчиками в Instagram. Она отметила, что для стабильного выступления нужно пить много допинга. «Только надо «правильный» допинг пить», - отметила спортсменка, передает MK.ru.



При этом Шаботова заявила, что принимать допинг в порядке вещей на катке «Хрустальный», где тренировались известные спортсменки Алина Загитова, Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Анна Погорилая, пишут Argumenti.ru.



Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уже заявил, что заявления 13-летней фигуристки будут проанализированы.