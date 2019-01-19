Неизвестные ограбили дом Мэнни Пакьяо, когда боксер защищал титул WBA

16:17 | 21.01.2019

Неизвестные ограбили дом филиппинского боксера Мэнни Пакьяо в течение 24 часов после его победы над американцем Эдриеном Бронером, сообщает TMZ. В воскресенье представители команды филиппинца сообщили о преступлении. Отмечается, что на месте были обнаружены следы взлома. О размере ущерба пока информации нет.



Напомним, в последнем поединке филлипинский боксер победил американца Бронера решением судей.