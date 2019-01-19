Состояние 26 богатейших миллиардеров сравнялось с доходами 3,8 млрд человек

16:03 | 21.01.2019

За прошедшие десять лет в мире вдвое выросло число долларовых миллиардеров. Теперь таковыми считаются 2208 человек, сказано в отчете о бедности, подготовленном объединением Oxfam. При этом они продолжают богатеть: ежедневно состояние самых обеспеченных людей увеличивается на 12%. Активы беднейших слоев населения сократились за это время на 11%.



Более того, как отмечается в исследовании Oxfam, в 2018 году состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком около 3,8 млрд человек, то есть более половины человечества.