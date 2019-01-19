Россия и мир
15:52 | 21.01.2019
Темпы роста китайской экономики снизились до минимума за 28 лет
Статистика говорит о том, что проблемы начались на фоне продолжающегося торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Китайским экспортерам стало довольно сложно работать в таких условиях. Правительство республики пытается стимулировать рост розничных продаж национальной продукции, в частности автомобилей, однако пока безуспешно, сообщает «Интерфакс».
© «Вечерние Ведомости»
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