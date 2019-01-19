Темпы роста китайской экономики снизились до минимума за 28 лет

15:52 | 21.01.2019

Темпы роста китайской экономики замедлились до минимального уровня за 28 лет. Слабую динамику обострил торговый конфликт с США, пишет The Wall Street Journal. По итогам 2018 года темпы экономического роста Китая составили 6,6%, сообщается на сайте государственного статистического управления КНР. В последний раз сопоставимые данные фиксировались в 1990 году.



Статистика говорит о том, что проблемы начались на фоне продолжающегося торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Китайским экспортерам стало довольно сложно работать в таких условиях. Правительство республики пытается стимулировать рост розничных продаж национальной продукции, в частности автомобилей, однако пока безуспешно, сообщает «Интерфакс».