В Кабардино-Балкарии на 129-м году умерла самая старейшая жительница России

15:40 | 21.01.2019

В селе Заюково Кабардино-Балкарии скончалась старейшая жительница России – 128-летняя Нану Шаова. В мае ей исполнилось бы 129.



Летом 2017-го года Нану Шаова попала в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны. Тогда сертификат как рекордсмену ей вручил редактор Книги Станислав Коненко. Он также отметил, что продолжительность жизни женщины является и мировым рекордом, однако для внесения в Книгу рекордов Гиннеса существуют намного более жесткие условия проверки подлинности информации, отмечает rg.ru.



По документам пенсионерка родилась в 1890 году. Ее первый муж погиб на полях Великой Отечественной войны, второй ушел из жизни в 1982 году.