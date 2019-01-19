Роскомнадзор возбудил административные дела против Twitter и Facebook

15:36 | 21.01.2019

Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Twitter и Facebook из-за неисполнения закона о локализации баз данных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.



Как напоминает «Интерфакс», 17 декабря ведомство направило в Twitter и Facebook письма о необходимости соблюдения законодательства о локализации хранения данных российских пользователей на территории РФ. Срок для юридически значимого ответа компаний был назначен через 30 дней - на 17 января 2019 года.