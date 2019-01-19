В Абхазии в результате падения БТР в ущелье погибли трое российских военных

15:10 | 21.01.2019

Трое военнослужащих российской базы погибли в результате опрокидывания БТР в ущелье в Абхазии, ещё двое военных пострадали. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Южного военного округа. Инцидент произошел 18 января при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в Абхазию. На сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 350 УК РФ («Нарушение правил вождения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).