25 полицейских пострадали во время беспорядков в Афинах

15:00 | 21.01.2019

25 полицейских пострадали в воскресенье во время беспорядков в греческой столице. Накануне в центре Афин прошел стотысячный митинг против ратификации соглашения между Афинами и Скопье о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.



Полиция Афин задержала 12 человек. По данным правоохранительных органов, семеро из задержанных арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело.