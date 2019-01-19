В США на родео бык убил одного из лучших наездников мира

14:56 | 21.01.2019

Во время выступления в Соединенных Штатах Америки погиб один из лучших наездников на быках в мире Мейсон Лоу. Как передает CBS Denver, несчастный случай с 25-летним наездником произошел на родео в американском городе Денвер, штат Колорадо.



Отмечается, что быку удалось сбросить наездника, а когда он попытался подняться, животное ударило его задними копытами в грудную клетку. Мужчина снова попытался встать, но в результате упал, схватившись за грудь. Его унесли с арены на носилках.



О смерти Мейсона Лоу сообщил глава организации Professional Bull Riders Шон Глисон. В посте в своем аккаунте в Twitter он также принес соболезнования родным и близким погибшего.



Лоу семь лет занимался родео на быке и занимал 20 место в рейтинге профессиональных наездников. Во время последнего сезона он одержал победу в 70 процентах выступлений.