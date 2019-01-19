Япония может подписать мирный договор с РФ в случае передачи части южных Курильских островов

14:50 | 21.01.2019

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии части южных Курильских островов (это Малая Курильская гряда — Шикотан, Хабомаи, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый). Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.



Ранее сообщалось, что Япония требует вернуть ей Кунашир, Итуруп и шесть островов Малой Курильской гряды; России, в свою очередь, нужно признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, отмечает Вести.ру.



Как напоминает iz.ru, Россия и Япония по итогам Второй мировой войны не подписали мирный договор из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и ряда территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает считать их своими «северными территориями», в то время как по итогам войны они перешли СССР.