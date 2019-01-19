Корабли ВМФ РФ взяли на сопровождение американские эсминцы, вошедшие в Балтийское море

14:38 | 21.01.2019

Силы Балтийского флота взяли на сопровождение американские военные корабли, вошедшие в южную часть Балтийского моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.



Корабли Балтийского флота сопровождают эсминцы ВМС США «Грейвли» и «Портер», Отмечается, что наблюдение корветы «Бойкий» и «Сообразительный».