В администрации Магнитогорска прокомментировали сообщения об угрозе взрывов

14:34 | 21.01.2019

Администрация Магнитогорска в связи с массовой рассылкой анонимных сообщений об угрозах взрыва выступила с обращением к горожанам. Власти города заявили, что считают анонимную рассылку сообщений о якобы готовящихся взрывах в городе спамом. «В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей», — отмечается в сообщении.



Между тем, как сообщает «Эхо Москвы», в некоторых школах родители спешно забирают своих детей, причем официально учебные учреждения решили работу не прерывать. Кинологи проверяют Первую городскую больницу. По словам местных жителей, силовики также пришли к детской и психиатрической больнице.



Причиной тревоги стали электронные письма, разосланные в некоторые городские учреждения. В соцсетях якобы появился скриншот этого сообщения. В нем написано, что бомбы установлены в нескольких местах, и их нужно обнаружить до захода солнца.



Напомним, в Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Жертвами ЧП стали 39 человек. Некоторые СМИ сообщили о том, что это был теракт. По официальной версии, произошел взрыв бытового газа.