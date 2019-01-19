Власти Таганрога прокомментировали назначение пособия в 47,5 рублей для многодетной матери

14:24 | 21.01.2019

Власти Таганрога Ростовской области прокомментировали назначение пособия в 47,5 рублей малоимущей многодетной семье.



Глава администрации города Андрей Лисицкий сообщил РБК, что размер субсидии высчитывается по алгоритму, который определяется региональным законом. Сумма выплаты — это разница между прожиточным минимумом и совокупным доходом семьи. Если доход превышает прожиточный минимум, субсидия не положена.



«Эта жительница города имеет трех несовершеннолетних детей. Пользуется услугами социальной защиты с 2009 года, когда у нее двое детей родились. У нее помимо дохода от основного места работы идут выплаты от двух мужей на несовершеннолетних детей, она получает субсидию на жилищно-коммунальные услуги, получает пособие на детей, получает выплату на детей как многодетная», — заявил Лисицкий.



Как напоминает РИА «Новости», в воскресенье в аккаунте Yurist.tag в Instagram появилась фотография документа из управления соцзащиты о назначении соцпособия в размере 47,5 рубля сроком на один месяц с единовременной выплатой.