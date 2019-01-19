В результате авиаударов ВВС Израиля по Сирии погибли четыре человека

14:19 | 21.01.2019

Израильские военные нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. Погибли четыре человека, шесть ранены, передает РИА «Новости» со ссылкой на армейскую пресс-службу. Частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.



Израильские военные заявляют, что нападение стало ответом на недавнюю попытку ракетного обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот, передает телеканал «Россия 24».