Эстонский журналист предложил разместить в стране ракеты, а целью для них выбрать Санкт-Петербург

14:32 | 20.01.2019

Вахур Кооритс Фото: uueduudised.ee

Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в своей стране ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, об этом пишет Sputnik Эстония. Кроме того, по словам журналиста, Таллин должен приобрести военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту.



По мнению Коортиса, такие меры необходимы в нынешних политических условиях в мире и позволят Эстонии иметь «резервный план» по сдерживанию Москвы. Главной целью этого плана, по словам журналиста, высокая цена последствий для России, в случае нападения на Эстонию. В случае агрессии Россия, как считает автор идеи, должна понимать, что лишится Санкт-Петербурга и морской торговли в Балтийском море.



«Сдерживание для нападающего — это страх того, что при нападении он сам будет побит», — уверен журналист.



Выбор Санкт-Петербурга целью для ракет объясняется расположением там важных стратегических целей, в их числе: штабы Западного военного округа и Военно-морского флота России. Такой удар окажет серьезное психологическое давление на Москву, считает журналист.



Кроме того, как добавляет Sputnik, Кооритс предлагает топить и захватывать торговые суда, направляющиеся в российские порты, и делать это до тех пор, пока судовладельцы не откажутся от идеи торговли с Россией. Таким образом, Москва окажется под серьезным давлением и потеряет каналы для экспорта нефтепродуктов, считает журналист.