Десятая акция протеста «желтых жилетов» началась в Париже

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Как сообщает РИА Новости, в Париже началась десятая акция протеста сторонников движения «желтых жилетов» под названием «Действие 10: Миллион в Париже». Напомним, что французское протестное движение «жёлтые жилеты» при анонсировании сегодняшней акции ожидало, что миллион человек выйдет сегодня на улицы французской столицы.Местом сбора была назначена площадь перед Домом инвалидов, а откуда должно стартовать шествие по Парижу. Кроме того, ещё одна, самостоятельная акция «желтых жилетов» должна пройти на площади Бастилии.Аналогичные протестные акции были запланированы на сегодня, 19 января, в Тулузе, Бордо, Лилле, Руане, Марселе и других городах страны, пишут французские СМИ.В свою очередь, для обеспечения правопорядка на улицах французских городов в связи с новой акцией протеста «желтых жилетов», МВД Франции запланировало задействовать более 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии по всей стране, из них 5 тыс. только в Париже. В акции правоохранителей задействована бронетехника и вертолёты.Об этом, со ссылкой на источники в министерстве, сообщила газета 20 Minutes.