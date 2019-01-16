CNBC: Россия успешно испытала противоспутниковую ракету

Американский телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил в пятницу, 18 января, о том, что разведслужбы США зафиксировали успешное испытание новой российской системы противоракетной и противоспутниковой обороны «Нудоль». По данным телеканала очередной тестовый запуск ракеты был произведен Россией в конце декабря минувшего года.Как утверждает CNBC,запуск ракеты был выполнен с мобильной пусковой установки, после чего, пролетев за 17 минут около 3 тысяч километров, она успешно достигла заданной цели. Конкретное место проведения испытания телеканалом не уточняется.Со ссылкой на доклад американской разведки, телеканал сообщает, что только за 2018 год Россия дважды проводила успешные испытания этой новой системы ПРО, а всего к настоящему моменту Россия провела в общей сложности семь таких тестов.США исходят из того, что ракета «Нудоль» может быть использована не только как противоракета, но и способна выводить из строя коммуникационные и навигационные спутники, расположенные на низкой околоземной орбите, говорится в материале CNBC.Чуть ранее, 17 января, Пентагоном была опубликована новая Стратегия дальнейшего развития американской системы ПРО, в которой делается упор на перспективы выведения в космос систем обнаружения ракетных угроз. Это, с точки зрения Вашингтона, позволит лишить противников США возможности сдерживания их союзников. Особое внимание в этом документе уделено планам усовершенствования нынешних возможностей ПРО США для эффективной защиты от потенциальных атак противников с применением гиперзвуковых и крылатых ракет.