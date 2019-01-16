В Смоленской области вслед за Чечней предложили списать долги населения за газ

17:20 | 18.01.2019

Депутаты Смоленской областной Думы по примеру властей Чечни обратились в прокуратуру с просьбой списать долги за газ. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил один из инициаторов запроса парламентарий Андрей Шапошников.



«Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты Федерации по Конституции равны, то соответственно на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо. Хотя я не очень верю, что чеченская практика будет распространяться на другие субъекты Федерации», - сказал Шапошников.



Как напоминает novayagazeta.ru, 18 января Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в размере 9 млрд рублей с жителей Чечни. В прокуратуре свое требование объяснили «социальной напряженностью», которая «могла повлечь протестные выступления населения».