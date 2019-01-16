Глава «Нафтогаз» допустил прекращение транзита газа через Украину в 2020 году

17:16 | 18.01.2019

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания не исключает прекращение транзита газа через Украину, сообщает РИА «Новости». По его словам, транзит российского газа через территорию Украины может прекратится с 1 января 2020 года.



Коболев также отметил, что считает сохранение транзита газа через Украину главной задачей компании на встрече с ЕС и Россией, которая состоится 21 января в Брюсселе.