Tesla отозвала более 14 тысяч машин в Китае из-за проблем с подушками безопасности

17:09 | 18.01.2019

Американский производитель электромобилей Tesla отозвал с китайского рынка 14 123 машины из-за проблем с подушками безопасности. В момент ДТП в салон могут вылететь обломки, образующиеся в результате повреждения газогенераторов. Таким образом, травмы могут получить водитель и пассажиры. Об этом сообщает телеканал Channel New Asia со ссылкой на Государственное управление по рыночному надзору Китая.



Отзыву подлежат автомобили Tesla Model S, произведенные в период с 4 февраля 2014 года по 9 декабря 2016 года. Отзыв начнется с 4 апреля.