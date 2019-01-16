Путин согласился расширить зону ответственности Минвостокразвития на Арктику

17:06 | 18.01.2019

Путин согласился с предложением Медведева расширить зону ответственности министерства по развитию Дальнего Востока на зону Арктики. Стенограмма с переговоров руководителя правительства и президента опубликована на сайте Кремля. Кроме того, Медведев предложил ввести в Минвостокразвития должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за арктическую зону, отмечает «Ведомости».